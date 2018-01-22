На СТС подтвердили переход Светлакова и Незлобина с ТНТ

Сергей Светлаков и Александр Незлобин перейдут с ТНТ на СТС, подтвердил ТАСС руководитель по внешним коммуникациям холдинга «СТС Медиа» Игорь Иванов.

По словам представителя холдинга, комики начнут работу на СТС в июле 2018 года. Светлаков и Незлобин станут лицами канала.

Ранее сообщалось, что до лета артисты должны закрыть все текущие дела на ТНТ. На СТС они планируют работать не только ведущими, но и создать совместную студию, которая займется проектами по заказу телеканала.

Светлаков и Незлобин — уроженцы Свердловской области. Оба юмориста играли в КВН за команды уральских университетов, в которых обучались. Светлаков девять лет выступал за «Уральские пельмени», участники которой ведут собственное одноименное шоу на СТС.

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