Слепаков ответил на упреки в трусливой позиции по отношению к власти

Российский комик Семен Слепаков ответил стихотворением на критику, обрушившуюся на него после интервью Юрию Дудю. Послание к критикам появилось на его фан-странице в Facebook.

Слепакова упрекнули в трусости по отношению к власти, которую он высмеивает в своих текстах. Некоторые увидели лицемерие в том, что комик назвал президента России Владимира Путина харизматичным. Другие предположили, что он не встал в оппозицию, потому что получает зарплату от «Газпрома» (ТНТ входит в «Газпром-медиа», и комедийные проекты снимаются на деньги этой структуры — прим. «Ленты.ру»).

«Меня увидев у Дудя, проснулась инквизиция. Мне пишут: Сема, у тебя трусливая позиция!» — начал он послание. «Ты не за этих, не за тех, какой-то ты двуличный, то песенки поешь про нефть, то вождь — харизматичный, — перечислил он упреки. — Определись уже, Семен, с насущным сим вопросом! Или скажи, что он — ***, иль стань единороссом!».

В художественной форме Слепаков уточнил, что живет не на деньги «Газпрома», а получает зарплату с рекламных доходов ТНТ, для которого делает много проектов.

Артист и продюсер извинился за то, что он, «зажравшийся и трусливый», не слился с хором честных оппозиционеров и не «развел нытье». Он заявил, что не скрывает, что не поддерживает власть, но не принимает и сторону оппозиционеров, «из-за бугра» призывающих «свергнуть сук».

«Мне как-то ближе конструктив и путь совсем иной: чем мастурбировать в сети, что будет со страной, пусть каждый, любящий ее

закроет свой *** и дело делает свое на совесть, много лет», — обратился к хейтерам Слепаков.

Видеоинтервью со Слепаковым было опубликовано на канале «вДудь» 12 декабря. Ролик собрал более четырех миллионов просмотров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!