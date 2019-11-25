Первый канал вырезал шутку Светлакова

В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане. Об этом Ura.ru рассказал директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев.

По его словам, Светлаков пошутил о Гусмане во время встречи выпускников КВН. После «Разминки» он вместе с Исаевым придумал шуточную реакцию команды на низкую оценку, которую им поставил Гусман.

«Не буду пока говорить, о чем там шла речь, но надеюсь, что зрители все-таки дождутся отдельной нарезки всего того, что не вошло в эфир, и увидят это на сайте КВН и в социальных сетях», — пояснил он. Директор «Уральских пельменей» считает, что шутка была вырезана не из-за цензуры, а из-за ограниченного эфирного времени. В пресс-службе Первого канала пока не уточнили изданию, с чем было связано решение убрать из эфира некоторые шутки команд КВН.

В октябре Светлаков заявил, что выходившая на Первом канале юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за цензуры. Юморист был одним из ведущих передачи. По его словам, из-за форматов телеканалов «остроты на телике абсолютно нет».

На Первом канале опровергли закрытие проекта по цензурным соображениям. Осведомленный сотрудник телеканала объяснил, что программа ушла из эфира из-за контракта Светлакова с другим каналом. Коллега юмориста по проекту, телеведущий Гарик Мартиросян, не согласился со Светлаковым и заверил, что в «Прожекторперисхилтон» шутить можно было обо всем.

«Уральские пельмени» — бывшая команда КВН из Екатеринбурга, участники которой позже сформировали творческое объединение и выпустили одноименное шоу на канале СТС. Светлаков вернулся в состав в сентябре.

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