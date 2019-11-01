Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге

Комику Сергею Светлакову предлагали деньги за поддержку одной из сторон в конфликте вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом юморист рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК. Выпуск доступен на YouTube.

Светлаков утверждает, что отказался поддерживать какую-либо из сторон. По его словам, он не любит быстро реагировать на события в соцсетях.

«Я хочу приехать, разобраться. Я приехал, пытался разобраться с одним, с другим. Мне звонили, предлагали деньги за одну из сторон, чтобы полететь в Екатеринбург. Я сказал, что это невозможно», — отметил он.

Материалы по теме Кривое зеркало Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?

На стороне екатеринбургских властей в марте выступил партнер Светлакова по съемочной площадке, комик Михаил Галустян. Вместе с Сергеем Безруковым, Михаилом Пореченковым и еще восемью тысячами человек он принял участие в молебне в поддержку строительства собора Святой Екатерины. При этом Галустян, как писало местное издание Ura.ru, отказывался говорить на камеру.

Протесты против строительства храма в зеленой зоне в Екатеринбурге проходили в мае. На протяжении недели граждане протестовали у стройпрощадки сквера, в котором хотели возвести собор Святой Екатерины. После общественных волнений и реакции на ситуацию президента России Владимира Путина областные власти провели соцопрос о выборе места под строительство храма и заморозили строительство.

Светлаков — бывший игрок КВН, уроженец Екатеринбурга. Долгое время работал на ТНТ, а также сотрудничал с Первым каналом. В январе он перешел на СТС. Вместе с ним на СТС ушел комик Александр Незлобин. Вслед за ними контракт с СТС подписал Галустян. По его словам, решающую роль в принятии решения о переходе на другой канал сыграли не деньги, а личные перспективы. Он отмечал, что у него не было проектов на ТНТ с 2016 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!