Галустян станет новым лицом СТС

Актер и продюсер Михаил Галустян станет новым лицом телеканала СТС. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Собеседник издания в неназванном рекламном агентстве сообщил, что Галустян будет представлен как новое лицо телеканала на мероприятии для рекламодателей, организуемом компанией «Эверест», занимающейся спонсорством на каналах Национальной медиагруппы и «СТС Медиа». Событие пройдет в четверг, 3 октября.

Знакомый Галустяна подтвердил РБК, что продюсер ведет переговоры с «СТС Медиа».

Ранее Галустян работал в проектах телеканала ТНТ. В 2006 году на экраны вышла принесшая ему славу передача «Наша Russia», в которой он сыграл шесть ролей. В 2016 году на ТНТ состоялась премьера сериала «Бородач», где Галустян исполнил главную роль.

В 2018 году с ТНТ на СТС перешли комики Сергей Светлаков и Александр Незлобин. В апреле 2019 года Светлаков в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что одной из главных причин его перехода стало отсутствие перспектив развития на ТНТ для него лично.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!