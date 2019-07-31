Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу

Юморист и бывший резидент Comedy Club Михаил Галустян подал заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда «Понять и простить», сообщает агентство «Москва».

Регистрация товарного знака позволит Галустяну осуществлять производство и прокат фильмов под этим брендом, производить и продавать 3D-очки, заниматься рекламой и маркетингом. Также ему будет позволено продавать брендированные напитки, в том числе алкогольные, и канцтовары.

Заявка подана от имени Ншана Сергеевича Галустяна — имя, данное юмористу при рождении. Заявитель отказался лично прокомментировать регистрацию бренда.

Галустян известен, в частности, ролью охранника в комедийном телесериале «Бородач». Герой Галустяна постоянно попадает в курьезные ситуации. Фирменная фраза персонажа «Понять и простить» и стала названием бренда. В 2018 году был снят документальный фильм о жизни и творчестве артиста «Михаил Галустян. Понять и простить».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!