Агент прокомментировал слухи о разводе Галустяна

Агент комика Михаила Галустяна Алексей Новацкий высказался о слухах насчет развода артиста. Комментарий у него взял «Пятый канал».

«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — заявил Новацкий в беседе с журналистами.

В понедельник, 29 июля, сразу несколько СМИ написали о возможном разводе Галустяна с его женой Викторией. Они ссылались на материал «Московского комсомольца», авторы которого в свою очередь в качестве источников приводили не названные ими Telegram-каналы.

По их данным, Галустян был замечен в обществе другой женщины, когда летел в Барнаул. «При этом реакция шоумена на просьбы попутчиков сфотографироваться с ним была весьма резкой», — говорилось в статье.

Галустян и его жена состоят в браке 12 лет, у них двое детей.

Ранее, в мае 2019 года, стало известно, что Галустян попал в список врагов Украины.

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