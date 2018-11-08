Галустян обидел чеченцев пародией на Кадырова

Instagram / oleg_yurshevskii

Жители Чечни выразили недовольство в связи с выступлением комика Михаила Галустяна, который спародировал главу Чечни Рамзана Кадырова. Ролик доступен на странице пользователя oleg_yurshevskii в Instagram.

В ходе постановки Галустян предстал в образе Кадырова, который приветствовал юмориста Александра Ревву в Грозном и показывал ему местную фауну. Сначала пародист рассказал о носорогах и кротах, а затем Ревва увидел петуха и поинтересовался у Галустяна, что за птица перед ним.

«Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж», — ответил юморист.

По данным «Комсомольской правды», многих чеченцев обидела пародия юмориста на главу республики. Они посчитали шутки Галустяна глупыми и несмешными.

«Все должно быть в рамках приличия, а не в рамках дозволенного. Это уже не юмор, а высмеивание. Рамзан Кадыров не идеально владеет русским языком, но со смекалкой и логикой у него все в порядке в отличие от "образа", который пытается сыграть Галустян», — цитируют журналисты слова местного жителя.

«Мишка Галустян много на себя берет, из него получится настоящий куриный муж», — ответил на пародию другой пользователь соцсетей.

Шутка Галустяна про петухов связана с опубликованным в 2017 году расследованием «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне. Вскоре после выхода материала Кадыров дал интервью телеканалу HBO. В ходе беседы у лидера республики спросили о представителях ЛГБТ-сообщества в Чечне, однако Кадыров рассмеялся. «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас», — заявил он.

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