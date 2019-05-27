Галустян попал в список врагов Украины

Российский комик Михаил Галустян появился в базе данных сайта «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией данных о людях, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей. На появление юмориста в списке «Миротворца» обратил внимание портал «Украина.ру», принадлежащий российскому агентству «Россия сегодня».

Артист попал в перечень за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Кроме того, авторы ресурса отмечают, что Галустян с 2016 года состоит в главном штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а также входит в движение Putin Team, поддерживающее президента России Владимира Путина. «Миротворец» опубликовал личные данные артиста.

В апреле в базу «Миротворца» внесли жену нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елену. Супруга тогдашнего кандидата в президенты фигурировала в базе как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований». Поводом для внесения в базу стал репост Зеленской российского издания Life, предлагавшего за вознаграждение присылать видео передвижения украинских войск в Донбассе.

Зеленская сделала репост этого сообщения пять лет назад. По ее словам, из-за технических особенностей соцсети на ее странице не отобразилась ее подводка к этому тексту, в которой она высказывала возмущение публикацией Life.

«Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официального статуса ресурс не имеет, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

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