Интернет и СМИ
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Зеленский осмотрел Счастье в Донбассе
Пассажир самолета попытался провезти в желудке 246 пакетов кокаина и умер
В РПЦ обвинили противников храмов в служении Сатане
Хоккеист сборной России высказался о примитивности чемпионов мира
Анаконда обошлась без самцов и родила сама от себя
Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
В горах нашли древнее внеземное вещество
Новости партнеров

Галустян попал в список врагов Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Галустян

Российский комик Михаил Галустян появился в базе данных сайта «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией данных о людях, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей. На появление юмориста в списке «Миротворца» обратил внимание портал «Украина.ру», принадлежащий российскому агентству «Россия сегодня».

Артист попал в перечень за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Кроме того, авторы ресурса отмечают, что Галустян с 2016 года состоит в главном штабе военно-патриотического движения «Юнармия», а также входит в движение Putin Team, поддерживающее президента России Владимира Путина. «Миротворец» опубликовал личные данные артиста.

В апреле в базу «Миротворца» внесли жену нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елену. Супруга тогдашнего кандидата в президенты фигурировала в базе как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований». Поводом для внесения в базу стал репост Зеленской российского издания Life, предлагавшего за вознаграждение присылать видео передвижения украинских войск в Донбассе.

Зеленская сделала репост этого сообщения пять лет назад. По ее словам, из-за технических особенностей соцсети на ее странице не отобразилась ее подводка к этому тексту, в которой она высказывала возмущение публикацией Life.

«Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официального статуса ресурс не имеет, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. В России доступ к «Миротворцу» заблокирован решением суда, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский комик Михаил Галустян попал в базу скандального сайта «Миротворец»
Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли
Украина признала резидентку Comedy Woman угрозой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0423 мая
Джонни Депп

«А так можно было?»

Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
16:11Сегодня

Раскрыта личность устроившего резню в редакции в Ставрополе

13:26Сегодня

Познер оценил возможность застрелить Чубайса

15:46Сегодня

Стали известны подробности резни в редакции Ставрополя

Интернет и СМИ00:0221 мая

Кривое зеркало

Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
16:49Сегодня

Уточнено число пострадавших при резне в редакции

10:34Сегодня

Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети

15:13Сегодня

Мужчина с ножом напал на редакцию в Ставрополе

Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
12:32Сегодня

Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез

08:03Сегодня

Парни рассказали о самых странных занятиях в мужских раздевалках

14:27Сегодня

Мужчина хотел похвастаться покупкой в сети и случайно показал гениталии

Россия
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Правовая база для извращений»
Эти законы могли защитить российских женщин. Почему их не приняли?
В РПЦ обвинили противников храмов в служении Сатане
Жителям Екатеринбурга предложили 47 новых мест для строительства храма и сквер
Фигуранты дела «Нового величия» останутся за решеткой еще полгода
На эсминце «Гремящий» произошел пожар
Все материалы
Мир
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Россия и Белоруссия вместе пожаловались на НАТО
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия
НАТО перехватила российские самолеты
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Все материалы
Бывший СССР
Большая пересменка
Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Зеленский осмотрел Счастье в Донбассе
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Ярош пригрозил Зеленскому казнью
Выборы в Верховную Раду оказались под угрозой срыва
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Корпорация МСП приняла участие в Московской неделе предпринимательства
Российским таксистам ограничат время за рулем
В Москве открылась ключевая выставка станкостроения и металлообработки
Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО
«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста
Предел риска
Рабы, война и миллиарды долларов. Самое эффектное банкротство в истории США
Все материалы
Силовые структуры
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили
Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
В горах нашли древнее внеземное вещество
В стартовавший «Союз-2.1б» ударила молния
Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Хоккеист сборной России высказался о примитивности чемпионов мира
«Локомотив» расстался с Игорем Денисовым
«Реал» запретил своему капитану уходить
Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Режиссера «Жизни Адель» заподозрили в спаивании актеров ради секса в кадре
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Лувр закрыли из-за забастовки
Все материалы
Интернет и СМИ
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Познер оценил возможность застрелить Чубайса
Уточнено число пострадавших при резне в редакции
Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети
Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей
Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам
Фанаты пристыдили модель за унизительное фото обнаженной подруги
Назван самый смелый тренд в пляжной моде
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Туристка объявила поиски пропавшей камеры с коллекцией ее голых фото
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
У женщины и ее собаки обнаружили опухоли в одинаковых местах
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Редкий метеорит упал на собаку
Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
«АвтоВАЗ» срочно отзывает Lada XRay Cross
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Все материалы
Дом
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Названы лучшие для предпринимателей города России
Рынку жилья пообещали болезненный год
Все материалы