Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Комик и телеведущий Сергей Светлаков в интервью Ксении Собчак рассказал, почему перешел с телеканала ТНТ на СТС, и назвал примерные размеры своего заработка. Интервью доступно на YouTube-канале проекта «Осторожно, Собчак!».

По словам Светлакова, за полгода до окончания контракта с ТНТ он почувствовал, что у него нет будущего на телеканале. «Я как ходячая реклама на ТНТ. Просто ходишь, и на тебя пальцем показывают: "О, ТНТ идет!" Я не получал за это ни копейки. Новой работы на канале не было, кроме журения "Танцев" и Comedy Battle. Для меня это перестало быть и работой, и бизнесом», — объяснил Светлаков.

Актер сказал, что предупреждал руководство канала о возможном уходе. Он надеялся, что ТНТ предложит ему перспективы развития, но поскольку этого не произошло, приступил к переговорам с СТС. «Мы с Сашей Незлобиным придумали некое шоу, которое, нам показалось, может быть интересным, и набрали Славе Муругову (генеральный директор «СТС Медиа» — прим. «Ленты.ру»)», — описал начало сотрудничества с каналом-конкурентом Светлаков.

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Телеведущий объявил руководству ТНТ об уходе уже после подписания контракта с СТС. По его мнению, это могло стать причиной, по которой на него обиделся креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. Теперь, как сказала Собчак, в эфире телеканала запрещено произносить даже имя Светлакова. Актер заявил, что о своем решении не жалеет и считает его правильным.

Светлаков не назвал размер своего заработка на СТС, но подтвердил, что он больше 500 тысяч долларов в год (примерно 32 миллиона рублей по текущему курсу). Такую сумму ему платили во время работы на ТНТ. Вдобавок ведущий получает около трех миллионов рублей за каждое живое выступление.

Комик приступил к работе на СТС 1 июля 2018 года. Вместе с Александром Незлобиным они создали студию «Свердловск» и взялись за перезапуск шоу «Слава Богу, ты пришел!», выходившего в эфир до 2010 года. В марте 2019 года Светлаков и Незлобин приступили к съемкам шоу «Дело было вечером» с Михаилом Шацем, бывшим ведущим «Слава Богу, ты пришел!», не работавшем на федеральном телевидении с 2013-го. В настоящий момент в разработке у СТС находится еще одно шоу с Шацем, где он будет соведущим Светлакова.

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