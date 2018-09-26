Сценаристы Comedy Club ушли с ТНТ

Группа сценаристов Comedy Club покинула телеканал ТНТ и перешла в холдинг «СТС Медиа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на генпродюсера телеканала СТС Антона Федотова.

Бывшие авторы комедийной программы приступили к работе в холдинге 19 сентября. В группу под руководством Радиона Бигулаева вошли сценаристы Тимур Аристанбаев, Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Артем Кирсанов, Алексей Леонов и Александр Иванченко.

По словам Федотова, основная деятельность сотрудников будет направлена на проекты для телеканала СТС: в частности, сценаристы будут работать над перезапуском юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!».

В январе стало известно, что юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин уйдут с ТНТ и начнут работу на СТС с июля. Тогда СМИ сообщали, что Светлаков и Незлобин создадут совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу телеканала.

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