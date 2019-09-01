Светлаков вернется в «Уральские пельмени»

Актер и юморист Сергей Светлаков выступит в составе команды КВН «Уральские пельмени». Об этом он заявил в интервью Е1.

Светлаков подчеркнул, что до сих пор чувствует себя частью этой команды. По его словам, он репетирует вместе с коллективом, хотя программа выступления до сих пор не сформирована до конца.

«Что будет через несколько дней — вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как это было когда-то», — подчеркнул артист.

Игра пройдет на выставке «Екатеринбург-ЭКСПО», в ней также примут участие команды «ГородЪ ПятигорскЪ» и «Сборная Камызякского края».

В апреле Светлаков рассказал в интервью телеведущей Ксении Собчак, почему перешел с телеканала ТНТ на СТС, и назвал примерные размеры своего заработка.

«Уральские пельмени» — бывшая команда КВН из Екатеринбурга, участники которой позже сформировали творческое объединение и выпустили одноименное шоу на канале СТС.

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