Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал

Юморист и актер Сергей Светлаков в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что двояко оценивает Иосифа Сталина. Свое мнение он высказал в новом выпуске передачи «Осторожно, Собчак!», который опубликован на YouTube-канале ведущей.

Собчак отметила, что на ее выступлениях в регионах России упоминание Сталина как убийцы и преступника вызывало волну неодобрения у аудитории. «Такие вещи так просто не уходят. И оценка должна быть только спустя какое-то время, когда меняются поколения», — сказал в ответ Светлаков. Он согласился, что тоже чувствует такой негативный отклик публики при критике Сталина.

«У меня двоякая оценка [Сталина], как и у большинства людей. Он преступник и тиран, но каким образом он индустриально, морально, всяко сплотил страну, которая смогла выиграть в войне. Там если бы не было у власти тирана, то мы, скорее всего, проиграли бы войну», — добавил Светлаков.

Ранее в апреле «Левада-центр» провел опрос, согласно которому уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований. Уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину в сумме достиг 77 процентов из 100.

В 2017 году Сталин занял второе место в списке 100 самых влиятельных россиян последнего столетия по версии читателей журнала Forbes. За него отдали 44,6 процента голосов. Сталин уступил только первому космонавту Земли Юрию Гагарину (52,2 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!