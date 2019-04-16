Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума

Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передает РБК.

Согласно исследованию, суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77 процентов. Отмечается, что 51 процент респондентов относятся к руководителю Советского государства с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину.

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Также 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в жизни страны. Об отрицательной роли фигуры лидера СССР заявили 19 процентов опрошенных. Кроме того, с 2008 года количество людей, считающих неоправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху», сократилось на четверть: с 60 до 45 процентов.

В 2017-м сообщалось, что 50 процентов граждан положительно оценивают деятельность Сталина в качестве руководителя СССР во время Великой Отечественной войны, а четверть опрошенных посчитали, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы.

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