Одобрение россиянами Сталина покоробило его правнука

Данные о том, что уровень одобрения россиянами деятельности советского вождя Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований, «покоробили» правнука генсека Якова Джугашвили. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 16 апреля.

По словам Джугашвили, подобные результаты опроса могут свидетельствовать о том, что многие жители страны считают преступления нормальным явлением.

«Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими», — отметил он.

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Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к личности Сталина. Согласно исследованию, суммарный уровень одобрения или безразличия к генсеку достиг 77 процентов. Кроме того, 51 процент респондентов относятся к руководителю советского государства с восхищением, уважением или симпатией.

При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. Также 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в жизни страны. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к советскому вождю.

В период правления Сталина (1924-1953 годы) в Советском Союзе осуществлялись массовые политические репрессии. Их пик пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах. Всего за почти 30 лет, по данным МВД СССР, было репрессировано более 3,7 миллиона граждан: они были приговорены к смертной казни через расстрел, содержанию в лагерях и тюрьмах и высылке или ссылке. По подсчетам «Мемориала», всего от террора за советский период пострадали до 40 миллионов человек, из них около 1,1 миллиона были расстреляны, порядка 3,5 миллиона попали в лагеря ГУЛАГа, до семи миллионов погибли от голода.

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