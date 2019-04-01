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Россияне раскрыли отношение к присоединению Крыма

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Большинство россиян (86 процентов) поддерживают вхождение Крыма в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Отмечается, что более 70 процентов считают, что Москва не нарушила норм международного права, а две трети респондентов уверены, что присоединение полуострова принесло России больше пользы, чем вреда.

В то же время более половины опрошенных выразили уверенность в том, что Россия преодолеет кризис в отношениях с Западом, наметившийся после 2014 года. Около трети россиян убеждены, что противоречия между сторонами приведут к новому витку «холодной войны».

О негативном отношении к событию рассказали 10 процентов респондентов. Пятая часть опрошенных заявила, что присоединение Крыма навредило стране. Кроме того, 17 процентов россиян указали на нарушения международного права со стороны России.

Опрос проводился с 21 по 27 марта среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах.

В мае 2018-го россияне назвали главными достижениями своей страны за последние 10-15 лет развитие вооруженных сил, возвращение Крыма и Олимпиаду-2014 в Сочи.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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