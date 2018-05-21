Россияне нашли повод для гордости

Россияне назвали главными достижениями своей страны за последние 10-15 лет развитие вооруженных сил, возвращение Крыма и Олимпиаду-2014 в Сочи. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти каждый пятый (18 процентов респондентов) уверен, что главный успех страны — это сильная армия. Еще 12 процентов считают главным достижением возврат Крыма, восемь процентов так отзываются об Олимпиаде.

Половина населения — 49 процентов опрошенных — считает Россию великой державой. Это на восемь процентов меньше, чем год назад. Еще 35 процентов сказали, что страна станет великой в ближайшие 15-20 лет. Только 11 процентов не согласны с этим. По мнению участников исследования, залог могущества России перед остальным миром — это армия (26 процентов), «сила воли и духа народа» (22 процента) и «хороший президент» (17 процентов).

Опрос проводился 24 и 25 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие две тысячи человек старше 18 лет по всей стране.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в 2018 году россияне почувствовали себя счастливыми как никогда прежде. Так, в целом счастливыми себя назвали 83 процента опрошенных.

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