В ООН предрекли сокращение населения России

Население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.

В Китае рост численности населения продолжится до 2030 года, после чего также пойдет на спад и составит 1,3 миллиарда человека, что даже меньше сегодняшних показателей. В итоге лидерство перейдет к Индии, в которой в 2050 году, по прогнозам, будет проживать 1,6 миллиарда людей.

Всего к середине века планету будут заселять 9,7 миллиарда человек.

Росстат в конце января опубликовал доклад, согласно которому рождаемость в стране резко снизилась в 2017 году — на 10,9 процента по сравнению с 2016 годом. По данным федеральной службы, в прошлом году родились 1,68 миллиона россиян. Это на 203,4 тысячи меньше, чем в 2016 году, и сопоставимо лишь с 2007 годом, когда родились 1,61 миллиона граждан России. Убыль населения составила в 2017 году 134,4 тысячи человек, хотя в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

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