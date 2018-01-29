Рождаемость в России упала до минимума за последние 10 лет

Рождаемость в России резко снизилась в 2017 году: на 10,9 процента по сравнению с 2016 годом. Это следует из данных Росстата по естественному движению населения.

Согласно докладу федеральной службы, в прошлом году родились 1,6899 миллиона россиян. Это на 203,4 тысячи меньше, чем в 2016 году, и сопоставимо лишь с 2007 годом, когда родились 1,6101 миллиона граждан России. Таким образом, рождаемость достигла минимума за последние 10 лет. Единственным регионом, которого не коснулся спад рождаемости, стала Чеченская республика.

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Отмечается, что убыль населения составила в 2017 году 134,4 тысячи человек, хотя в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России введут ежемесячные выплаты на рождение первенца для поддержки рождаемости. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей. Социологи сообщали, что в стране зафиксировано появление чайлдфри: за двенадцать лет доля сознательно отказавшихся от продолжения рода россиян увеличилась от нуля до шести процентов.

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