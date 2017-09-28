В России снизилась смертность

За восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тысячи жизней россиян больше, чем годом ранее. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России, приводя слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

«За восемь месяцев текущего года, по данным Росст­ата, смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5 процента и составила ­12,7 случаев на 1000 ­населения (восемь месяцев ­2016 года — 13,0)», — указала Скворцова.

Отмечается снижение смертности от всех основных причин. Смертность от туберкулеза снизилась на 17,7 процентов (6,5 на 100 тысяч населения), болезней органов дыхания — на 10 процентов (43,4 на 100 тыс. населения), в том числе по пневмонии – на 19,5 процентов (17,7 на 100 тысяч населения). Смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 4,5 процента (63,0 на 100 тысяч населения), болезней системы кровообращения — на 3,7 процента (596,4 на 100 тысяч населения).

Также Скворцова обращает внимание на снижение смертности от новообразований на 3 процента (196,9 на 100 тысяч населения). «Впервые уровень смертности от злокачественных новообразований достиг 194,3 на 100 тысяч населения, то есть целевого показателя», — отметила министр.

Смертность от внешних причин снизилась на 10,6 процентов (95,7 на 100 тысяч населения): от ДТП — на 8 процентов, смертей от случайных отравлений алкоголем стало меньше на 20,3 процентов.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года в России зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. В этот период умерла 791 тысяча граждан, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.