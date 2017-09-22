Назван легкий и эффективный способ продления жизни

Ученые из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин и продлевает жизнь. Статья специалистов опубликована в журнале The Lancet, пресс-релиз доступен на сайте издания New Scientist.

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В масштабном исследовании приняли участие 130 тысяч человек из 17 стран. В ходе анкетирования добровольцы указали, как часто занимаются физическими упражнениями в течение недели. За состоянием здоровья испытуемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности.

Оказалось, что у людей, которые в неделю уделяют более 750 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 36 процентов. По словам ученых, можно не заниматься бегом, плаванием или ходить в спортзал, а достаточно убираться дома или ходить пешком на работу. Если все будут следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить восемь процентов смертей за каждые семь лет.

Как сообщает New Scientist, Всемирная организация здравоохранения советует людям в возрасте 18-64 лет уделять каждую неделю как минимум 150 минут умеренной физической активности и два дня — укрепляющим мышцы упражнениям.