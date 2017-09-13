Частый секс назван способом продления молодости

Ученые из Университета Ковентри и Оксфордского университета пришли к выводу, что сексуальная активность способствует продлению молодости, в том числе препятствует развитию старческой деменции и других проблем с интеллектом. Статья специалистов опубликована в The Journals of Gerontology: Series B. Об этом сообщает Birmingham Mail.

В исследовании приняли участие 73 человека (28 мужчин и 45 женщин) в возрасте от 50 до 83 лет. Среди них провели анкетирование, в ходе которого они указали, как часто они занимались сексом в течение последних 12 месяцев. Кроме того, ученые спрашивали об образе жизни респондентов и их состоянии здоровья. Испытуемые также прошли тест на оценку различных когнитивных способностей, включая память, внимание и словарный запас.

Люди с высоким уровнем сексуальной активности показывали лучшие результаты в задачах на вербальную беглость. Участники эксперимента должны были за минуту назвать как можно большее число животных или слов, начинающихся на определенную букву. Они также хорошо перерисовывали на память сложные рисунки.

Специалисты надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, участвуют ли такие соединения, как дофамин и окситоцин, в обеспечении связи между сексуальной активностью и мозгом.