Раскрыта неожиданная опасность порно

Ученые из Университета штата Индиана выяснили, что порнография негативно влияет на получение удовольствия от секса и удовлетворение. При этом степень приятных ощущений резко падает от увеличения частоты просмотров фильмов для взрослых. Статья исследователей опубликована в The Journal of Sex Research.

Специалисты проанализировали результаты двух опросов 894 взрослых людей, проведенных в Англии и Германии. Испытуемым задавали вопрос, как часто они смотрят порнографию для мастурбации, а также предложили оценить в баллах от одного до шести, насколько они удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Оказалось, что зависимость между двумя параметрами приобретает характер кривой, то есть степень удовольствия от полового акта падает не равномерно с ростом просмотров фильмов для взрослых. При этом исследователи не учитывали пол, однако результаты были характерны как для испытуемых из Англии, так и Германии. При этом ученые подчеркивают, что влияние порнографии прослеживается только после определенного порога, то есть редкие просмотры эротических фильмов не оказывают никакого воздействия.

