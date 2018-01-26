Россия начала терять мигрантов

Российский рынок труда теряет свою привлекательность для мигрантов из СНГ. Об этом говорится в соответствующем докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

По данным аналитиков, с 2015 года временная миграция в Россию, в том числе и трудовая, заметно уменьшилась. Сокращение затронуло контингент не только из дальнего зарубежья, но и из Средней Азии: Узбекистана и Таджикистана — на 15 процентов по сравнению с показателями 2014 года. Авторы доклада объясняют, что численность мигрантов снизилась на фоне девальвации рубля и сжатия российского рынка труда. Всего, по данным аналитиков, Россия ежегодно насчитывала от 10 до 12 миллионов иностранцев на своей территории, из которых больше половины были именно трудовые мигранты и 95 процентов — выходцы из СНГ (в первую очередь Средней Азии).

Легализованных иностранных работников, которые получили патенты и разрешения на работу, стало меньше почти на 50 процентов по сравнению с 2014 годом, отмечают аналитики. Так, сократилось число мигрантов из Молдавии и Украины — у выходцев из этих стран есть альтернатива в виде выезда на работу в западные государства (тем более с учетом введенного безвизового режима с Европой).

Наиболее привлекательные для иностранцев регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край. Приезжие заняты в строительстве (не менее 15 процентов занятых) и сфере услуг (ремонт, уборка, уход за детьми и престарелыми).

Авторы доклада отметили, что в круг основных проблем, мешающих легализации иностранных работников в России, — постоянное внесение поправок в существующие законы, частое несоответствие правоприменительной практики и действующего миграционного законодательства и отсутствие четкого понимания направления движения миграционной политики.

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