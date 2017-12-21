Сахалин предложили закрыть для мигрантов-охранников

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил запретить трудоустройство иностранных мигрантов в охранные агентства и на автостоянки. Об этом он заявил на координационном совещании по обеспечению правопорядка, говорится на сайте регионального правительства.

«Приоритетом для нас является трудоустройство российских граждан. Количество привлекаемых в Сахалинскую область иностранцев должно последовательно снижаться, — сказал Кожемяко. — Сахалинская область — не проходной двор, а стратегически важная для страны территория».

С 2016 года иностранцам на Сахалине запрещено выпекать хлеб и кондитерские изделия, работать на автобусном транспорте и такси, а также в ряде направлений торговли и строительства. По утверждению руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяны Бабич, это помогло устроиться на работу на 20 процентов большему числу граждан России. Она добавила, что доля иностранцев в числе занятых в островной экономике составляет порядка 10 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!