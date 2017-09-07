Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток

Китайский миллиардер Ронни Чичунг Чан, ведущий пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ), удивился почему российский Дальний Восток до сих пор имеет такое название. Об этом сообщает в четверг, 7 сентября, корреспондент «Ленты.ру».

По словам миллиардера, такое название «означало бы, что мир до сих пор имеет центр где-то в Европе». Затем ведущий предложил президенту России Владимиру Путину переименовать регион. «Не нужно ли как-то иначе теперь назвать российский Дальний Восток? Конечно, это решение должно быть принято вами», — сказал он.

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Ронни Чичунг Чан напомнил, что Транстихоокеанская торговля намного превышает Трансатлантическую по своим объемам, «а экономический рост мира за последние три-четыре десятилетия на 50 процентов обеспечивается за счет этой части света». Он также по-своему изложил русскую поговорку на этот счет: «Если у вас есть корабль, то его нужно правильно назвать».

Затем ведущий сразу же задал вопрос о том, какими соображениями руководствуется российский лидер при решении вопроса о развитии Дальнего Востока. Отвечая на него, Путин не выразил своего мнения по вопросу переименования региона.

Дальний Восток — часть территории России, в которую включены области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, остров Сахалин, а также Курильские и другие острова в этом регионе. В составе Дальневосточного федерального округа девять субъектов страны, в которых проживают 6,3 миллиона человек.

Осенью 2013 года переименовать Дальний Восток в Тихоокеанский регион или Тихоокеанскую зону предложил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. «Как назовешь его, так он и поплывет. В начале было слово», — отметил он.