Новорожденная девочка на Сахалине умерла из-за халатности врачей

Следователи Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело после смерти трехмесячной девочки в областной детской больнице, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 17 ноября бригада скорой помощи доставила девочку, рожденную 25 августа 2017 года, в приемный покой больницы. У ребенка была повышенная температура тела — 39,4 градуса. Ее осмотрел врач, после чего девочку перевели в педиатрическое отделение больницы. Там она находилась до вечера.

«При этом девочка за указанный промежуток времени должностными лицами больницы ни разу не осматривалась, лечение надлежащим образом не осуществлялось, в результате чего ее состояние существенно ухудшилось, и ребенок был в срочном порядке доставлен в реанимационное отделение больницы, где 23 ноября 2017 года констатирована биологическая смерть девочки», — говорится в сообщении.

Следователи пришли к выводу, что к смерти привело бездействие врачей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Расследование уголовного дела продолжается.