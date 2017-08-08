Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 17 процентов

Младенческая смертность в Московской области уменьшилась на 17,4 процента. Статистику по итогам первого полугодия привела пресс-служба первого зампреда правительства региона Ольги Забраловой, передает РИАМО во вторник, 8 августа.

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За шесть месяцев этого года умерли 39 новорожденных, уточняется в сообщении. По этому показателю Подмосковье занимает десятое место среди российских регионов.

Всего за полгода в Московской области родилось свыше 43 тысяч детей.

С начала года в Наро-Фоминске, как отмечает РИАМО, открылся областной центр материнства и детства. Аналогичные центры осенью начнут работу в еще четырех населенных пунктах — Коломне, Сергиевом Посаде, Раменском и Щелкове.

7 августа сообщалось, что органы опеки и попечительства министерства образования Подмосковья с начала года устроили в семьи более 900 детей-сирот, из них 215 были усыновлены.