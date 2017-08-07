Почти тысячу подмосковных сирот устроили в семьи с начала года

Органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в семьи с начала года более 900 детей-сирот, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит РИАМО в понедельник, 7 августа.

«Из 972 ребенка 215 были усыновлены», — уточнила Забралова.

Она также отметила, в регионе большинство детей, оставшихся без попечения родителей (всего 24 тысячи), воспитываются в семьях. Еще около тысячи тысячи находятся в так называемых домах ребенка, детских домах и интернатах.

Всего в Московской области работает 38 территориальных подразделений по опеке и попечительству.

19 июля Забралова рассказала, что в этом году квартирами обеспечат 762 сироты в 64 муниципалитетах региона. На эти цели направлено более 1,9 миллиарда рублей.

В конце мая министр образования Подмосковья Марина Захарова сообщила, что за последние четыре года количество детдомов в регионе сократилось почти втрое — с 44 до 15.

Существуют различные формы устройства сирот в семьи: опека, усыновление, приемная семья, патронатное воспитание.