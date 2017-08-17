В Оренбурге родители умерших в перинатальном центре детей потребовали проверки

Специальная комиссия создается для проверки заявлений родителей, чьи дети умерли или пострадали в перинатальном центре в Оренбурге. Ранее жители обратились в региональную приемную президента России. Об этом сообщается на портале правительства Оренбургской области в четверг, 17 августа.

Как заявила министр здравоохранения области Галина Зольникова, «указанные в обращении случаи произошли с 2014-го по 2017 год и не связаны между собой одной причиной». По ее словам, всего родители просят расследовать 10 инцидентов.

Зольникова сообщила, что по трем случаям ранее министерство проводило внеплановые документарные проверки. По их результатам выявили нарушения, после чего были приняты административно-организационные меры и вынесены дисциплинарные взыскания. При этом в одном случае экспертиза показала нарушения, которые «привели к ухудшению состояния здоровья, но не явились прямой причиной летального исхода», указала она.

Министр подчеркнула, что по другим инцидентам «личных обращений в медицинскую организацию и Минздрав» не поступало, но все они анализировались врачебной комиссией и ведомством. Зольникова указала, что без внимания жалобы родителей не останутся.

Как передавал Урал56.Ру, оренбуржцы потребовали расследования 16 августа. Они сообщили порталу, что знают о 10 случаях смерти младенцев в лечебном учреждении за последние два года.

Исполнительный руководитель региональной приемной президента Нина Пивоварова отметила изданию, что люди «объединились на основании того, что трагические случаи произошли в одном медицинском центре и связаны с одними и теми же врачами, которые продолжают работать». В беседе с «Интерфаксом» она уточнила, что «в обращении указано три случая гибели новорожденных, в семи остальных ситуациях дети получили травмы или инфекции», при этом везде фигурируют разные сотрудники центра.

10 августа Красноярское управление Следственного комитета России начало проверку появившейся в СМИ информации о том, что в Казачинской районной больнице из-за непрофессиональных действий врача погиб ребенок. По некоторым данным, хирург в ходе преждевременных родов оторвал младенцу руку.