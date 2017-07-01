Родила — убила

В Севастополе 28 июня было заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая придушила двухлетнего сына брючным ремнем и выбросила его из окна второго этажа. Ребенок остался жив, но находится в тяжелом состоянии. От рук собственных матерей дети гибнут в России с пугающей регулярностью. Довольно часто (более ста случаев в год) жертвами детоубийц становятся новорожденные, едва появившиеся на свет. «Лента.ру» разбиралась, что толкает молодых матерей на такой шаг и можно ли предотвратить эти трагедии.

Матери-убийцы

Случаи, подобные тому, что произошел в Севастополе, все чаще становятся достоянием общественности. 20 июня в Вологде 25-летнюю женщину, признанную виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, весной 2016 года женщина родила ребенка в квартире на улице Ярославской, за медицинской помощью не обращалась. Мать перерезала пуповину ножницами, после чего задушила младенца, положила труп в полиэтиленовый пакет и выбросила.

Во Владивостоке 15 мая 26-летняя женщина выбросила из окна своего новорожденного ребенка. По предварительным данным, она не становилась на учет по беременности, не наблюдалась у врача и никому не сообщала о своем состоянии. Женщина заявила, что родила в своей комнате мертвого младенца и выкинула его в окно. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

Еще раньше, 10 марта в Подмосковье полиция задержала мать, до смерти забившую семимесячного ребенка. В феврале этого года 36-летняя женщина у себя в квартире в Подольске нанесла не менее четырех ударов по голове своему сыну бутылочкой для кормления и колонкой от компьютера. Ребенок с травмами был госпитализирован и вскоре скончался от полученных травм.

Все эти случаи выглядят жутко и, казалось бы, лишены всякого смысла. Женщины не могли толком объяснить мотивы своих поступков. Матери предстают здесь в образе чудовищ, потерявших человеческий облик. Но что толкнуло их на этот шаг?

Кадр: фильм «Гончие любви»

Причины и последствия

Как говорит Борис Белкин, психиатр, генеральный директор Клиники постстрессовых состояний, причины подобного состояния можно разделить на несколько категорий: психические заболевания, влияние психоактивных веществ и послеродовую депрессию.

Если говорить о болезнях, то, как правило, это шизофрения, в результате которой у человека возникают галлюцинации, он слышит голоса у себя в голове, которые могут приказать ему совершить подобное действие. Белкин отметил, что, хотя это всего лишь одна из причин, она, увы, является одной из наиболее частых.

«Еще это может быть серьезное осложнение послеродовой депрессии, тяжелая депрессия, нечто в рамках биполярного психоза, — продолжил он. — Но надо понимать, что состояние матери в этом случае надо исследовать, потому что нельзя исключить — у психиатров есть такое понятие — злокачественных процессов. Ведь нарушается базовый биологический принцип — мать не защищает своего ребенка».

Причины убийства матерью новорожденного в первые часы и дни после родов — другие. Это может быть заранее спланированной историей — женщина не собирается делать аборт, но знает, что ребенка в живых не оставит. При этом, по словам Белкина, разбирая такие случаи, нужно выяснять, находилась она в состоянии аффекта или нет, отдавала отчет своим действиям или не отдавала. «Здесь вступает в действие судебная психиатрия, которая проводит экспертизу», — подчеркнул психиатр.

Белкин затруднился сказать, были ли подобные случаи менее распространены в прошлом, однако отметил влияние на разум людей новой парадигмы обмена информацией. «Многие вещи в Советском Союзе не выпускались наружу, что, с одной стороны, правильно, ведь существует понятие индукции, когда человек получил информацию и захотел сделать так же. Собственно, так сейчас начинаются все массовые истерии», — сказал он.

Послеродовая депрессия

«Если малышу два года, то, что мать пыталась задушить его и выбросить из окна, может быть следствием послеродовой депрессии, а также морального и психического истощения», — предположила психолог Екатерина Рау. В итоге все напряжение вылилось на единственный объект, который доступен матери — ребенка. По мнению Рау, в такой ситуации мать обычно не осознает, что она делает.

При этом сама женщина может предчувствовать то, что в какой-то момент она может не выдержать:

— Мы понимаем, как тяжело, когда устали, не выспались, голодны. А многим мамам даже помыться и поесть некогда, не говоря уже о сне. Но когда у них нет поддержки, помощи, то получается, будто нет и выхода из этой ситуации. В этом случае молодой маме нужна помощь — это и бабушки, и няни, и, конечно же, участие мужа, подруги. Помощь нужно принимать любую, — отметила психолог.

Фото: Kablonk RF / Chiang Kai / Diomedia

Зачастую все это является следствием того, что отец ребенка не принимает участия в его воспитании и домашних делах, считая единственной своей задачей зарабатывание денег. Исправить ситуацию можно проводя длительную работу по выстраиванию психологических границ, чтобы и мама тоже научилась говорить с отцом, что он не только добытчик, но еще и родитель. «Но это длительная работа, подразумевающая перестройку ценностей и приоритетов в жизни и выстраивание уважения в первую очередь женщины к самой себе», — подчеркнула Рау.

Причина, по которой женщина зачастую в одиночку преодолевает этот сложный период, заключается в том, что в менталитете российских мужчин заложено недоверие по отношению к психиатрической и психологической помощи. «Хотелось бы и с мужчинами работать, но они не воспринимают всерьез психологию, много работают, часто отсутствуют дома и считают, что вопросы помощи жене и воспитания детей их не касаются», — посетовала психолог.

Идите к психиатру

«Люди боятся психических проблем, их замалчивают, о них неудобно говорить, и это тоже большая проблема, так как люди не считают необходимым обращаться к специалисту, и мы видим последствия этого», — согласился с психологом Белкин. Однако он посоветовал обращаться в случае возникновения таких трудностей не к психологу, а к психиатру, так как среди первых сейчас очень мало высококвалифицированных специалистов в этой сфере.

«Как правило, пациент "клюет" на тех, кто ему лично нравится, но это совершенно не говорит о квалификации специалиста», — сказал психиатр. По его словам, среднестатистический психолог не заточен под распознавание патопсихологии. «Психолог — это для здоровых людей», — отметил Белкин.

В качестве одного из примеров неправильного поведения пациентов с психопатологией, он привел случай жены «одного известного российского режиссера», которая в результате покончила с собой. «Ее долгое время таскали к психологам, — рассказал психиатр. — Я не хочу сказать, что именно они виноваты, но если бы родственники этой женщины обратились к психиатрам, то они смогли бы распознать то, что обычный человек, даже психолог, не увидит».

Где выход?

Если же речь идет о предотвращении тяжелых последствий послеродовой депрессии, то, как считает Екатерина Рау, на первый план тут выходит информирование населения о том, что происходит с женщиной после родов и переосмысление роли отца в обществе. Нужно изначально предполагать, что женщина в первые три года после рождения ребенка не защищена, что совершенно точно у нее будет недостаток сна, недостаток питания и смена обстановки. «Хотя бы раз в неделю нужно давать маме выходить куда-то без ребенка, хотя бы на пару часов, чтобы дать ей переключиться», — сказала психолог.

Кадр: сериал «Девочки»

Самая сложная категория матерей — мать-одиночка. Для решения проблем таких женщин Рау сочла необходимым создание специальной службы социальной помощи, такой же, как для пенсионеров и инвалидов. Пока же она порекомендовала таким матерям не стесняться обращаться к подругам или родственникам или просто написать призыв о помощи в социальных сетях.

Борис Белкин признает, что поддержка близких важна, но в определенных случаях послеродовую депрессию приходится лечить медикаментозно. Это может быть широкий спектр препаратов: антидепрессанты, нейролептики, нормотимики и так далее. «Однако недостаточно просто дать препарат — надо постоянно наблюдать женщину, надо понять, в каком состоянии она сейчас находится. При определенных метаболических изменениях в организме кормящей матери не всегда правильно действуют те или иные лекарства», — отметил психиатр.

И Рау, и Белкин сочли необходимым информирование населения о том, в каком состоянии находятся женщины в первые годы после рождения ребенка — через СМИ, соцсети и государственные программы. По мнению психолога, необходим общественный дискурс о том, что происходящее в это время с женщинами нормально, они настолько истощаются, что их начинают посещать мысли, что этот ребенок родился зря. «В этот момент нужно просто просить о помощи и говорить о том, что ресурсы человеческого организма ограничены, что нужно отдохнуть и тогда все наладится», — заключила она.