Жительница Севастополя выкинула своего двухлетнего сына со второго этажа

В Севастополе заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, придушившей своего двухлетнего сына брючным ремнем и выкинувшей его из окна второго этажа. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Мальчика нашла соседка. Она сняла с его шеи ремень и вызвала скорую. Ребенка доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Его 30-летнюю мать поместили в одну из психиатрических больниц Севастополя.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, заведомо находившегося в беспомощном состоянии.

20 июня в Вологде 25-летнюю женщину, признанную виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Весной 2016 года женщина родила ребенка в квартире дома на улице Ярославской, за медицинской помощью она не обращалась. Мать перерезала пуповину ножницами, после чего принялась душить младенца кофтой. Женщина положила труп в полиэтиленовый пакет и выбросила.