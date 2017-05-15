Мать выбросила младенца из окна во Владивостоке

Во Владивостоке 26-летняя женщина выбросила из окна своего новорожденного ребенка, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Приморскому краю.

В воскресенье, 14 мая, около подъезда дома на улице Зои Космодемьянской прохожий обнаружил тело младенца в пакете. Следователи нашли мать ребенка. По предварительным данным, она не становилась на учет по беременности, не наблюдалась у врача и никому не сообщала о своем состоянии. Женщина заявила, что родила в своей комнате мертвого младенца и выкинула его в окно. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В декабре 2016 года в подмосковных Мытищах мать выбросила из окна своей квартиры семилетнюю дочь. От падения с высоты 15-го этажа ребенок скончался на месте. В момент происшествия отец был на работе. Сообщалось, что конфликтов в семье не было. Женщина была задержана, по данным врачей, она находилась в неадекватном состоянии.