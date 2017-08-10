СКР начал проверку данных о смерти красноярского младенца из-за оторванной руки

Красноярское управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку появившейся в СМИ информации о том, что в Казачинской районной больнице из-за непрофессиональных действий врача погиб ребенок. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте управления.

«10 августа в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в Казачинской районной больнице при оказании медицинской помощи беременной женщине в результате непрофессиональных действий врача погиб ребенок, а за жизнь женщины в настоящее время борются врачи», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в региональном управлении СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, по данным РЕН ТВ, хирург в ходе преждевременных родов оторвал младенцу руку. После этого женщина двое суток находилась в клинике с мертвым ребенком в утробе, пока ее не увезли в перинатальный центр в Лесосибирске.

6 августа стало известно, что полицейские ищут человека, который оставил младенца в пакете на одной из улиц Екатеринбурга. Ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу №14.