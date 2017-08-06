Пакет с младенцем нашли на улице в Екатеринбурге

Полицейские ищут человека, который оставил младенца в пакете на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает управление МВД по Свердловской области.

В полицию сообщение поступило от сотрудника скорой медицинской помощи. Он рассказал, что «по линии "03" позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в Екатеринбурге у дома на улице Технической, 35 лежит завернутый в пакет новорожденный ребенок», заявили в УМВД.

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«По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Данная информация подтвердилась», — говорится в сообщении. Младенца доставили в городскую клиническую больницу №14.

На месте происшествия работают следователи и полицейские, устанавливается личность звонившего мужчины. Устанавливаются также возможные очевидцы случившегося.

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