Человеческого эмбриона нашли в колбе возле мусорки в Новосибирске

Жительница Новосибирска утром во вторник, 25 июля, по пути на работу нашла у мусорки забальзамированного эмбриона в колбе с вероятными отклонениями в развитии. Следственные органы проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ региона Алексея Максименко.

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Сообщается, что эмбрион был найден во дворе жилого дома по улице Сибиряков-Гвардейцев. По данным следствия, колба была закрыта пластиковой крышкой. На месте работают судмедэксперт, криминалисты и следователи.

«Проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено», — отметили в СК.

Следователи проверяют медицинские, образовательные учреждения, опрашивают жителей соседних домов для установки принадлежности колбы.

20 июня женщину из Вологды осудили и приговорили к трем годам и четырем месяца колонии за удушение собственного новорожденного ребенка кофтой. Весной 2016 года вологжанка родила ребенка в квартире дома на улице Ярославской, за медицинской помощью она не обращалась. Мать перерезала пуповину ножницами, после чего принялась душить младенца кофтой, сложила ее и труп в полиэтиленовый пакет и выбросила.