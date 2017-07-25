Человеческого эмбриона нашли в колбе возле мусорки в Новосибирске

Жительница Новосибирска утром во вторник, 25 июля, по пути на работу нашла у мусорки забальзамированного эмбриона в колбе с вероятными отклонениями в развитии. Следственные органы проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ региона Алексея Максименко.
Сообщается, что эмбрион был найден во дворе жилого дома по улице Сибиряков-Гвардейцев. По данным следствия, колба была закрыта пластиковой крышкой. На месте работают судмедэксперт, криминалисты и следователи.
«Проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено», — отметили в СК.
Следователи проверяют медицинские, образовательные учреждения, опрашивают жителей соседних домов для установки принадлежности колбы.
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