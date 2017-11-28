На Сахалине полицейский начальник пытками выбивал из подростка признания в краже

В поселке Тымовское (Сахалинская область) заместитель начальника местного ОМВД попался на применении насилия в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в краже. Об этом во вторник, 28 ноября, пишет Sakhalin.info.

Как отмечается в сообщении, вместе с полицейским начальником по делу о превышении должностных полномочий может проходить один из оперативных сотрудников местного уголовного розыска.

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«По предварительной информации, сотрудниками тымовской полиции были задержаны двое сахалинцев, подозреваемых в совершении кражи. Один из них оказался несовершеннолетним. Их доставили в отделение полиции, где, по всей видимости, решили провести допрос с пристрастием», — говорится в материале.

По данным издания, после произошедшего подозреваемые в краже обратились в прокуратуру, жалоба была переадресована в службу собственной безопасности УМВД. Ведомство провело проверку, но якобы не обнаружило никаких нарушений. Но спустя некоторое время их выявили, было возбуждено уголовное дело.

Официальных комментариев о случившемся от регионального управления Следственного комитета России (СКР) и УМВД России по Сахалинской области пока не поступало.