На Сахалине полицейский начальник пытками выбивал из подростка признания в краже

В поселке Тымовское (Сахалинская область) заместитель начальника местного ОМВД попался на применении насилия в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в краже. Об этом во вторник, 28 ноября, пишет Sakhalin.info.
Как отмечается в сообщении, вместе с полицейским начальником по делу о превышении должностных полномочий может проходить один из оперативных сотрудников местного уголовного розыска.
«По предварительной информации, сотрудниками тымовской полиции были задержаны двое сахалинцев, подозреваемых в совершении кражи. Один из них оказался несовершеннолетним. Их доставили в отделение полиции, где, по всей видимости, решили провести допрос с пристрастием», — говорится в материале.
По данным издания, после произошедшего подозреваемые в краже обратились в прокуратуру, жалоба была переадресована в службу собственной безопасности УМВД. Ведомство провело проверку, но якобы не обнаружило никаких нарушений. Но спустя некоторое время их выявили, было возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев о случившемся от регионального управления Следственного комитета России (СКР) и УМВД России по Сахалинской области пока не поступало.