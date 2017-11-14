Жительница Иркутской области рассказала о пытках мужа силовиками на День полиции

Следователи проверят информацию о том, что жителя города Усолье-Сибирское (Иркутская область) Айдына Юсифова на День полиции задержали и пытали неизвестные в масках. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«На сайте Совета правозащитников Иркутской области выявлен материал. (...) В статье говорится о том, что 9 ноября Айдын Юсифов, подходя к своей машине, был задержан людьми в масках, которые впоследствии применили к нему насилие, затем доставили в отдел полиции, где продолжили оказывать физическое воздействие», — говорится в сообщении.

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Как отметили в региональном управлении СКР, накануне публикации к следователям обратилась супруга Юсифова с заявлением о том, что к ее мужу правоохранительными органами было применено насилие. По данному факту начата доследственная проверка.

2 ноября стало известно, что в Татарстане арестовали трех полицейских, уличенных в пытках задержанных, один из которых покончил с собой.