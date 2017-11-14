Двух полицейских осудили за избиение задержанного до смерти во Внуково

Двух бывших оперативников управления МВД по Ставропольскому краю приговорили к колонии за избиение задержанного до смерти. Об этом во вторник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Солнцевского суда Москвы.

«Приговором Солнцевского районного суда Юрий Кудинов и Федор Мороз признаны виновными в превышении полномочий и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на шесть лет колонии общего режима», — сказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

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Он добавил, что бывшие полицейские также лишены права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел России, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

По данным РИА Новости, инцидент с участием Кудинова и Морозова произошел в апреле 2016 года. Оперативники должны были доставить в Минеральные Воды Сергея Кожемякина, подозреваемого в убийстве помощника мэра города Аркадия Георгиади в 2008 году.

Кожемякин в тот момент находился в больнице в тяжелом состоянии, и врачи возражали против его транспортировки, однако Кудинов и Морозов все же доставили подозреваемого в столичный аэропорт Внуково. Вначале они попытались перевезти его в качестве багажа, но получили отказ представителя авиакомпании. Тогда бывшие полицейские на время ожидания рейса отвели Кожемякина в отделение полиции аэропорта, приковали наручниками к стулу и нанесли несколько ударов по лицу и телу. Несколько часов спустя задержанный скончался.

2 ноября стало известно об аресте трех полицейских, уличенных в пытках задержанных в Татарстане. Один из пострадавших в результате покончил с собой, оставив предсмертное видео в телефоне.