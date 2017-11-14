Полицейские Петербурга узнали стоимость часа работы 73-летней проститутки

Полиция Санкт-Петербурга остановила незаконное занятие проституцией в одной из квартир дома на Ивановской улице, сообщает во вторник, 14 ноября, «Пятый канал».

Как выяснили сотрудники МВД, интимные услуги оказывали три женщины: 31-летняя уроженка Читы и две гражданки Узбекистана — 35-летняя Феруза и 73-летняя Ширин. Стоимость часа работы Ширин составляла 1,2 тысячи рублей, уточняет «Пятый канал».

На всех женщин завели дело об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

В октябре сообщалось, что массовый переезд проституток из Восточной Европы в Великобританию привел к падению цен на секс-услуги в королевстве. Так, нижний порог часа работы сотрудниц секс-индустрии составил 4 фунта стерлингов (примерно 300 рублей).