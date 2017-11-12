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Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров

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Гвинет Монтенегро
Гвинет Монтенегро

39-летняя Гвинет Монтенегро из Австралии, занимавшаяся проституцией 12 лет, выпустила книгу о секретах своей профессии. Женщина переспала с 10 тысячами мужчин и решила рассказать, что на самом деле хотят клиенты, пишет New York Post.

В книге «Быть финансово успешной в секс-индустрии» Монтенегро рассказала, что большинство мужчин не ищут у проституток особенных ощущений, а просто хотят развлечься. При этом им нравится, если женщина во время встречи тоже находится в хорошем настроении.

Автор книги утверждает, что на каждый тип телосложения есть спрос. Рядом с яркими и красивыми женщинами многие мужчины чувствуют себя неловко, поэтому часто выбирают для эскорта проституток с обычной внешностью.

По словам Монтенегро, извлечь выгоду из своего занятия может и 60-летняя проститутка. Она знала женщину, которая начала практиковать эскорт в 83 года и на протяжении четырех лет получала за свои услуги по 250 фунтов в час. Мужчины хотят не только секса, но и простого общения, и пожилым клиентам трудно на равных говорить с женщинами возраста их дочерей.

Монтенегро призналась, что написала книгу для того, чтобы поделиться опытом финансового успеха. По ее словам, к ней обращаются многие проститутки, которые в отчаянии от своего материального благосостояния.

В сентябре ученые из Высшей школы экономики провели исследование о стоимости встреч с проститутками в Москве. Выяснилось, что на цена на интим-услуги почти не зависит от возраста женщины.


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