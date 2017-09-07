Названы критерии успешности московских проституток

Ученые Высшей школы экономики проанализировали неназванный крупный ресурс сексуальных услуг в Москве, чтобы определить логику ценообразования в отрасли интернет-проституции. Текст исследования доступен на сайте вуза.

Отмечается, что ученые изучили более 1800 анкет проституток, отобрав 200 самых репрезентативных. Далее сотрудники ВШЭ изучили подробные данные, указанные в этих анкетах: возраст, рост, вес, размер груди, набор предоставляемых услуг и их дороговизну, а также расположение квартир секс-работниц.

Изучив проституток, ученые пришли к выводу, что возраст — не главный ценообразующий фактор, так как многие клиенты любят женщин постарше. Сильнее влияет близость квартиры к центру, качество фотографии на сайте, ассортимент дополнительных услуг вроде секса с семейной парой, видеосъемки выезда.

Среднестатистическая проститутка, по данным ученых, это девушка около 30 лет, весящая 57 килограммов, ростом около 170 сантиметров и грудью третьего размера.

По состоянию на 2015 год средняя цена за час с проституткой — 3818 рублей. При этом разброс стоимости — от 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

При выезде проститутки цена часа секса повышается почти вдвое, до 7211 рублей — за счет расходов на транспорт и затрат времени. Также учитывается риск изнасилования или обмана.

Самые дорогие услуги при этом — «экстремальные». Связано это с узким спросом, высокими рисками и моральными издержками.