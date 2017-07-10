В китайском интернете запретили показывать геев, проституток и наркоманов

Китайская правительственная группа Netcasting Services Association опубликовала новые правила, касающиеся аудиовизуального контента в интернете. Отныне онлайн-площадки обязаны нанимать нескольких «профессиональных цензоров», которые будут отсматривать фильмы, видеоклипы, мультфильмы, документальное кино, спортивные и образовательные программы, пишет The Verge.

По данным Channel News Asia, цензоры, которых у каждого сайта должно быть не менее трех, также будут отсматривать прямые трансляции, чтобы не допустить демонстрации гомосексуалистов, проституток и наркоманов.

Цензоры должны просматривать все стримы от начала до конца и вырезать фрагменты, не соответствующие «правильным политическим и эстетическим стандартам», говорится в регламенте.

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Отмечается, что ограничение должны побудить интернет-сообщество «сосредоточиться на народе, продвигать социалистические ценности и китайскую культуру».

Как писал Mashable, Китай выделяет огромные ресурсы для отслеживания политически чувствительного контента в социальных сетях, мониторинга онлайн-площадок по ключевым словам. Потоковые видео подвергать цензуре гораздо труднее. Поэтому в июне правительство Китая запретило крупнейшим в стране сайтам — Sina Weibo (аналог Twitter), iFeng.com и ACFUN — прямые видео- и аудиотрансляции.

Как указывает Channel News Asia, власти Китая продолжают политику ужесточения веб-цензуры. В стране давно недоступны Facebook, YouTube и Twitter, а также другие популярны в мире ресурсы. С 2003 года в КНР действует файрвол — глобальная система фильтрации интернета.