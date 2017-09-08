Академики озаботились исследованием ВШЭ о проститутках

Исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященное логике ценообразования на секс-услуги в Москве, может быть связано с перспективой легализации проституции. Такое мнение в пятницу, 8 сентября, высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг.

Как пояснил Гринберг, ВШЭ на протяжении последних 25 лет выступает «соавтором дизайна всех реформ в России». «Состояние экономики их исследование никак не характеризует. Они хотят, наверное, в перспективе что-то отреформировать. Наверное, нужно вспомнить, что совсем недавно Британия включила услуги коммерческого секса в ВВП, а в условиях, когда наш ВВП не растет, может быть, это как раз помогло бы какому-то взлету ВВП, если легализовать», — отметил ученый.

По его словам, сравнивать стоимость секс-услуг — это абсурд. «Думаю, что им уже больше нечего делать», — добавил Гринберг.

Ранее в сентябре на сайте ВШЭ были опубликованы результаты исследования, в рамках которого ученые анализировали крупный ресурс сексуальных услуг в Москве. Было установлено, что по состоянию на 2015 год средняя цена за час с проституткой — 3818 рублей.

По данным исследователей, среднестатистическая проститутка — это девушка около 30 лет, весом 57 килограммов, ростом около 170 сантиметров и с грудью третьего размера.