С большой дхармой

Болгария выдала России лидера движения «Каула Дхарма», обвиняемого в истязаниях и сексуальном насилии. Бывший тренер по йоге в фитнес-клубе сумел внушить своим последовательницам, что просветления можно достичь через секс, и чем чаще им заниматься — тем лучше. В итоге девушки-сектантки становились проститутками. Как хабаровчанин Сергей Кириенко стал Митрадэванандой Парамахамсой, «святым наивысшим йогом, находящийся в постоянном блаженстве» — выяснила «Лента.ру».

Мытищинский притон

«Моногамия — форма половых отношений в экстремальных условиях. Люди подобного образа жизни постоянно живут в экстремальных условиях, — учит с экрана девушка с голыми ногами, сидящая на столе. — Их постоянно сопровождает охрана, вооруженные телохранители, сами они боятся любого шороха и собственной тени». Это одна из последовательниц Митрадэвананды Парамахамсы.

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«Раньше люди выбирали счастливую семью, которая живет в достатке, и такая семья, как правило, была полигамная, потому что это была семья кшантри, сейчас же [все иначе]», — завершает молодая женщина свой 15-минутный монолог.

Ролик был выложен в сеть в феврале 2015 года. Вероятно, он снимался в трехэтажном особняке в поселке Беляниново под Мытищами. Там жил лидер движения «Каула Дхарма» («Путь семьи») с многочисленными последовательницами. Судя по записям, обстановка небедная: камин, позолоченные кресла, стол из ценных пород дерева. Сам гуру тоже снимается в роликах. В одном из видео мужчина в одних плавках и бархатных лоферах, с повязкой на глазах, принимает позу или асану Ширшасана — проще говоря, делает стойку на голове и удерживается в этом положении три минуты.

20-летний Сергей Кириенко в конце 90-х приехал в Москву из Хабаровска. В столице он устроился в фитнес-клуб тренером по йоге с тантрическим уклоном. Кириенко угадал с модным трендом, и к нему потоком повалили клиентки, которых объединяло одно: они страстно желали повысить свою сексуальность. Среди них были не только одинокие женщины, систематически терпевшие фиаско в личной жизни, но и вполне состоявшиеся дамы, жены (и любовницы), предпринимательницы и топ-менеджеры.

В 2016 году Кириенко провозгласил себя брахманом — представителем высшей касты в Индии, достигающим максимального просветления в понимании брахмы. Он взял имя Митрадэвананда Парамахамса, что переводится как «святой наивысший йог, находящийся в постоянном блаженстве». И даже поменял паспорт, сменив славянскую фамилию на буддистскую. Согласно его учению, просветления можно достичь только через секс, и чем чаще им заниматься — тем лучше. Впрочем, это не помешало Кириенко в 2016 году жениться на Ксении Ходыревой, которая стала жить в особняке вместе с новоявленным брахманом и его многочисленными последовательницами.

Через йогу — к проституции

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, следствие установило, что глава секты «Каула Дхарма» объединил вокруг себя любителей йоги и восточных практик — преимущественно слабого пола. В интернете движение Кириенко позиционировалось как модельное агентство, а новых последователей завлекали через соцсети.

При этом на практике деятельность секты была далека от просветления. Для каждой из девушек-сектанток в сети создавались страницы с прейскурантами на интимные услуги, а общение с родными они прерывали. Подопечные Кириенко раскрепощались по полной программе: в ход шла не только проституция, но и съемки в порнофильмах. Для сектанток нанимали

визажистов, стилистов, оплачивали им пластические операции — процесс был поставлен на поток.

Ксения Ходырева, супруга Сергея Кириенко Кадр: Митрадэвананда Парамахамса / YouTube

Анастасия Зиборова пошла на курсы тантрической йоги в 2015 году и через какое-то время совершенно изменилась. По словам соседей Зиборовой, вначале она была «серой мышкой», а потом стала вызывающе одеваться и краситься.

«Она даже ходить начала очень сексуально. Я как-то раз чуть голову не свернул. На нее мужики засматривались, а раньше ее никто не замечал», — рассказывал один из них.

Присоединившись к секте «Каула Дхарма», Анастасия взяла псевдоним Masha More. Гуру Кириенко внушал новообращенной женщине, что она «просветленная» — одна из немногих, кто знает истину, заключающуюся во «вселенской любви». Впрочем, на практике все было далеко не так радужно, а главное, что, попав в секту, Анастасия совсем забыла о своем маленьком сыне.

Попались на детях

Долгое время Кириенко не попадал в поле зрения правоохранителей — никаких жалоб и заявлений на него не поступало. Ситуация кардинальным образом поменялась весной 2016 года, когда в полицию обратились бабушка и дедушка пятилетнего Яши Зиборова — сына той самой Masha More, в миру Анастасии Зиборовой. Они сообщили, что их внук пропал без вести. Уже во время первых бесед выяснилось: фактически внук находился на их попечении, так как родная мать с головой погрузилась в жизнь «просветленной». Но за несколько дней до обращения в полицию она внезапно забрала сына и уехала с ним в неизвестном направлении. Бабушка и дедушка испугались, что маленького Яшу тоже вовлекли в секту.

Изначально в возбуждении уголовного дела отказали, так как именно мать является законным представителем ребенка и вправе забирать его куда хочет. Но бабушка и дедушка смогли привлечь внимание журналистов, и глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в прессе факты о вовлечении мальчика в псевдорелигиозную секту. СМИ сообщали, что в роликах «Каула Дхарма» участвуют дети, которые могут подвергаться насилию в секте.

На фоне всех этих событий Кириенко свернул всю деятельность секты в Мытищах и сбежал с последовательницами за границу.

Вначале компания оказалась в Мексике, на курорте Канкун, где сектантки продолжили заниматься сексом с богатыми клиентами — разумеется, из высоких побуждений. Впрочем, их «работа» не осталась без внимания местных властей. Когда обстановка в Канкуне стала накаляться, члены «Каула Дхарма» перебрались в Бельгию — и продолжили действовать по отработанному сценарию.

Позже Кириенко с женой Ксенией перебрался в Болгарию — у них было разрешение на проживание в стране. Лидер «Каула Дхарма» не учел, что в апреле 2017 года российские правоохранительные органы объявили его в международный розыск. 31 мая Митрадэвананда Парамахамса подал документы на продление срока пребывания в этой Болгарии, а при получении документов 6 июня его задержала полиция. Ксения Ходырева успела сбежать в Лос-Анджелес.

Между тем в Болгарии удалось задержать не только самого лидера «Каула Дхарма», но и одну из сектанток Татьяну Себерцову, которая прояснила судьбу пропавшего год назад Яши Зиборова. Она уверяла, что мальчик жив. В подтверждение своих слов женщина показала видеозапись с ребенком, где он называет дату — 3 июня 2017 года — и показывает свой загранпаспорт на фоне последних новостей.

Плохо кончили

В суде болгарского города Бургаса, который рассматривал запрос России о выдаче Кириенко, лидер «Каула Дхарма» попросил политического убежища, заявив, что все обвинения против него сфабрикованы.

«Сегодня в России жестко всех прессуют. Вопреки тому, что люди хотят быть свободными и объединяться, сегодня это в России можно сделать только с разрешения властей», — заявил тогда Митрадэвананда. Он также попросил выпустить его из тюрьмы, где невозможно заниматься йогой и спать с поднятыми ногами.

После задержания Кириенко в Белоруссии нашли Яшу Зиборова и передали бабушке и дедушке. Его состояние медики оценили как удовлетворительное. Вместе с ребенком был мужчина-сектант. 20 сентября СКР сообщил об экстрадиции из Болгарии обвиняемой по делу о похищении мальчика, ее фамилия не называлась. Следователи отмечали, что после того, как ребенок был найден, дело о его похищении прекращено, но расследование против сектантов продолжается.

«Следствием были получены доказательства о совершении преступных деяний, предусмотренных статьей 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и статьей 117 УК РФ ("Истязание")», — отмечали в СКР. Сегодня в деле об этих преступлениях фигурируют три человека.

1 ноября Болгария выдала 40-летнего Кириенко России. Его этапировали сотрудники российского бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Теперь судьбу главаря подпольной порносекты предстоит решить российскому правосудию.