В Россию экстрадировали главу порносекты йогов

Сотрудники российского бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний экстрадировали из Болгарии в Россию лидера движения «Каула Дхарма», обвиняемого в истязаниях и сексуальном насилии. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

Имя фигуранта в ведомстве не называют.

Установлено, что он объединил вокруг себя любителей йоги и восточных практик, в основном женщин, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в интернете это движение позиционировалось как модельное агентство. Последователей завлекали через соцсети.

Обвиняемый, мужчина 1976 года рождения, был объявлен в международный розыск в апреле. Уже через месяц было установлено, что он находится в Болгарии, где его и задержали.

Речь идет о 40-летнем Сергее Кириенко, 20 лет назад приехавшем в Москву из Хабаровска, сообщала «Комсомольская правда». По данным издания, к 2015 году он уже был лидером секты, которую создал с помощью женщин, желающих повысить свою сексуальность.

Сам себя мужчина называл Митрадэвананда Парамахамса, что означает «святой наивысший йог (светлейший бог), находящийся в постоянном блаженстве», уточняет «Федеральное агентство новостей». Согласно его учению просветления можно достичь только через секс и чем чаще им заниматься, тем лучше. Последовательницы секты начинали заниматься проституцией. Их снимали в порновидео, а затем в интернете создавались странички женщин с указанием цен на оказываемые ими интимные услуги.

В 2016 году одна из наложниц Кириенко выкрала своего 5-летнего сына. Его обнаружили в Белоруссии и летом вернули бабушке. Мать тем временем занималась проституцией в Мексике на благо лидера секты, пишет «Комсомольская правда».