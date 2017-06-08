Похищенный сектантами из «Каула-Дхарма» маленький москвич найден в Белоруссии

Пятилетний мальчик, похищенный адептами одной из деструктивных сект в июле 2016 года, найден на территории Республики Беларусь. Об этом сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«Сейчас решается вопрос о возвращении мальчика, похищенного из квартиры на севере Москвы, его родным бабушке и дедушке. Кроме того, следствию удалось установить круг лиц, причастных к похищению ребенка, а также совершению других преступлений. Трое соучастников задержаны на территории иностранных государств и в настоящее время проходят процедуру экстрадиции», — рассказала Юлия Иванова.

Она уточнила, что уголовное дело по-прежнему расследуется по статье «убийство несовершеннолетнего», и вопрос о переквалификации будет решаться после допросов подозреваемых.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, с заявлением об исчезновении мальчика обратились бабушка и дедушка. Очень быстро стало известно, что родная мать, которая нисколько не тревожилась отсутствием ребенка, входит в секту «Каула-Дхарма», известную своим вольным отношением к «вселенской любви». Это и определило основную версию преступления.

«Почти год потребовалось, чтобы установить местонахождение лиц, причастных как к похищению, так и к другим преступлениям (в том числе сексуального характера) в отношении несовершеннолетних. Во вторник-среду в Болгарии и Белоруссии задержаны три гражданина России, объявленные в международный розыск по линии Интерпола. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции», — пояснил наш собеседник.

По его словам, 7 июня мальчик был найден в Могилевском районе Белоруссии. Сопровождавший его мужчина задержан как причастный к похищению.