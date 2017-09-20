Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами

Одна из обвиняемых по делу о похищении ребенка в Москве членами религиозного сообщества экстрадирована из Болгарии в Россию. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Женщина помещена в следственный изолятор. В ближайшее время следователи намерены приступить к проведению с ней следственных действий.

Как отмечается, в ходе расследования следствию удалось установить круг лиц, причастных к похищению ребенка, а также совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что по этому делу в Болгарии и Белоруссии были задержаны три гражданина России, объявленные в международный розыск по линии Интерпола.

Пятилетний мальчик был похищен адептами деструктивной секты «Каула-Дхарма», известной своим вольным отношением к «вселенской любви», в июле 2016 года из квартиры на севере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой. Его обнаружили 7 июня в Могилевском районе Белоруссии, сопровождавший его мужчина задержан как причастный к похищению.

В ходе расследования уголовного дела о похищении, которое впоследствии было прекращено, следствием получены доказательства о совершении преступных деяний, предусмотренных статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и статьей 117 УК РФ («Истязание»).