СМИ сообщили о новом способе борьбы властей с проституцией в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском комитете по печати разработали регламент для запуска автодозвона по телефонным номерам проституток, расклеенным по городу, сообщает kp.ru в понедельник, 14 августа.

В случае принятия этого документа администрация северной столицы создаст рабочую группу, которая будет рассматривать заявления о незаконной рекламе с прикрепленными фотографиями объявлений от горожан и должностных лиц.

По данным издания, разработан и текст для автоинформатора: «Информируем вас о том, что размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест является административным правонарушением».

Весной прошлого года политик Виталий Милонов, бывший на тот момент депутатом Заксобрания города, призывал устраивать общественные рейды против проституции: звонить по телефонам с рекламой сексуальных услуг, приходить к жрицам любви, вышвыривать их на улицу и сдавать в полицию.