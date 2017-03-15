Siri отправляла желающих заказать проститутку в бар для геймеров

Голосовой помощник Siri от Apple при запросе о том, где заказать проститутку, указывала адрес киберспортивного бара в Торонто. Об этом сообщает The Star.

Совладелец заведения Meltdown eSports Bar Элвин Акяпан (Alvin Acyapan) сообщил изданию, что постоянно получает звонки от незнакомцев, которые просят предоставить расценки и рассказать об условиях предоставления эскорта.

Сначала Акяпан решил, что телефон его бара был опубликован на форуме для пранкеров, но позднее выяснил, что во всем виновата Siri.

Вероятно, голосовой помощник решила, что запрос «эскорт» и название «eSport» созвучны, а значит, синонимичны.

Владелец заведения безуспешно пытался связаться с технической поддержкой Apple по электронной почте и в Twitter. При этом он не намерен менять номер телефона и уже воспринимает звонки с просьбой организовать вызов девушек как особенную фишку бара.

В августе 2016 года американская актриса и певица Барбра Стрейзанд связалась с гендиректором Apple Тимом Куком, чтобы попросить исправить произношение своей фамилии голосовым помощником Siri. По словам 74-летней звезды, программа некорректно произносит ее фамилию, употребляя вместо «Стрейзанд» (Streyzand) «Стрейсанд» (Streysand).